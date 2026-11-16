Il Portogallo non ha decisamente brillato, e Gonçalo Ramos, attaccante del Milan, ne ha risentito in modo inevitabile. Una prestazione negativa nella quale l'attaccante rossonero non è riuscito a trovare né la via del gol né la pericolosità offensiva: nessun tiro, nessuna rete e poche occasioni per lasciare il segno.

Milan, il problema di Ramos

Un rendimento che può alimentare qualche punto interrogativo, ma che sarebbe riduttivo analizzare senza considerare l'intero contesto attorno. Il problema, quando si parla dinon può essere solo il numero di gol segnati. Il centravanti portoghese è arrivato in Italia con delle aspettative molto importanti e con il compito di diventare un vero e proprio punto di riferimento offensivo per la squadra rossonera.

Ma c'è una questione molto importante che merita di essere affrontata: fino a quando il Milan non riuscirà a costruire una pericolosità costante negli ultimi metri non si potrà pretendere che il suo attaccante trovi la rete con continuità.

Un attaccante può sbagliare, può attraversare un momento abbastanza complicato e può rimanere anche a secco per diverso tempo (basta pensare a Pulisic), ma una cosa è certa: non può segnare se non viene messo nelle condizioni di poterlo fare. Sembra un concetto molto semplice, ma spesso il giudizio sugli attaccanti finisce proprio per concentrarsi solo sul tabellino, dimenticando tutto il resto.

Ramos non è Mbappe

Il paragone sembra provocatorio, ma aiuta a capire meglio il concetto: il calciatore portoghese non èovvero non è un attaccante capace di trasformare un pallone innocuo in una grandissima occasione da gol attraverso dribbling e accelerazioni.

Goncalo Ramos ha caratteristiche ben differenti dal francese: il portoghese è il centravanti che deve poter sfruttare il lavoro fatto dietro le sue spalle, attaccare l'area e farsi trovare al posto giusto nel momento giusto, per poi cercare di finalizzare la palla ricevuta.

Questo non significa che Ramos non debba prendersi delle responsabilità o che non possa inventarsi qualcosa. Significa riconoscere che le sue caratteristiche sono diverse e bisogna costruire un sistema di gioco adatto, che sappia valorizzare al meglio le sue sfaccettature. In moltissime partite, infatti, il giocatore risulta essere molto distante dall'area di rigore.

La squadra allenata da Amorim ha bisogno di aumentare la propria presenza negli ultimi 30 metri, migliorando anche la qualità dell'ultimo passaggio. Senza queste piccole accortezze, anche un attaccante molto importante rischia di rimanere isolato.

Il discorso, inoltre, riguarda anche le aspettative sul calciatore: quando un club è importante come il Milan investe su un attaccante come Goncalo Ramos, arrivato dal PSG, è normale aspettarsi gol e continuità. Ma le aspettative devono essere accompagnate comunque anche da condizioni tecniche adeguate.

Non si può chiedere al portoghese di segnare a raffica se il Milan non riesce a garantire un flusso costante di occasioni. Il messaggio è chiaro: Gonçalo Ramos deve fare la sua parte, ma il Milan deve fare la propria.