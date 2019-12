Verso Milan-Sampdoria, le probabili formazioni: Krunic favorito su Kessie

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, oggi riprendono gli allenamenti a Milanello in vista della partita contro la Sampdoria, in programma il sei gennaio.

Contro la squadra di Ranieri Pioli schiererà come di consueto il 4-3-3, con una possibile ballottaggio in avanti tra Piatek e Rafael Leao, ma la vera novità potrebbe delinearsi a centrocampo. Rade Krunic, infatti, potrebbe prendere il posto di Kessie, anche se c’è da considerare il ritorno di Lucas Paqueta, che rientra dalla squalifica insieme a Theo Hernandez. Ovviamente tutto il popolo rossonero aspetta l’arrivo di Ibrahimovic, che potrebbe essere a disposizione prima del previsto, continua a leggere >>>