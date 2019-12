Pioli: “Augurio per il 2020? Spero di stare tanti anni al Milan”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico del Milan, nell’intervista realizzata con il Corriere della Sera, ha parlato della sua carriera da allenatore e del futuro, che potrebbe essere colorato di rossonero.

“Se mi piacerebbe essere alla guida di un progetto lungo? Sì, tanto. La mia esperienza più duratura è stato a Bologna due anni e mezzo. Mi piacerebbe allenare una squadra 4-5 anni, perchè c’è tanto da creare come spirito, come cultura. Non si può fare a meno dei risultati, ma credo che la difficoltà maggiore sia la valutazione degli obiettivi a inizio anni: perchè se pensi che la tua sia meglio di quello che è, diventa difficile centrare gli obiettivi e di conseguenza tenere l’allenatore. L’allenatore fortunato è quello che va in una società che ha un giudizio realistico degli obiettivi della squadra. Chissà che non nasca al Milan il mio ciclo lungo”. Tornando a Ibrahimovic, ecco quando ci sarà la presentazione del campione svedese, continua a leggere >>>

