Nocerino: “Ibrahimovic? Con lui non esistono problemi di compatibilità”

CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan e dell’eventuale incompatibilità con Rafael Leao e Piatek

“Se Piatek e Rafael Leao possono giocare insieme a Ibrahimovic. Con Zlatan non esistono problemi di compatibilità, l’importante è che attorno abbia gente di gamba che si butti dentro senza palla – dice Nocerino . Il sistema di gioco lo decide l’allenatore, ma per me è tutto molto chiaro: prima dai una maglia a Ibra, poi aggiusti il resto”. Intanto ecco quando potrebbe arrivare l’ufficiale dell’ingaggio dello svedese, continua a leggere >>>

