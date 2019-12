Milan, tutti sotto esame: Boban, Maldini ed anche Pioli

NEWS MILAN – Come riferito dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, in casa Milan sono e saranno tutti sotto esame fino alla fine della stagione. Il Chief Football Officer Zvonimir Boban ed il direttore tecnico Paolo Maldini scopriranno soltanto al termine di quest’annata se, nel 2020-2021, saranno ancora confermati dirigenti rossoneri dal fondo Elliott Management Corporation.

A rischio, come Boban e Maldini, anche il tecnico Stefano Pioli, per il quale, logicamente, parleranno i risultati sportivi che conquisterà in campionato e Coppa Italia: adesso tutti e tre non potranno più sbagliare una mossa. Pioli, per Milan-Sampdoria di lunedì 6 gennaio, potrebbe ripartire da una novità: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android