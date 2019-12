Milan, Pioli studia già come far coesistere Ibrahimovic e Piatek

NEWS MILAN – Domani, lunedì 30 dicembre, il Milan riprenderà gli allenamenti al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ma Zlatan Ibrahimovic, nuovo acquisto rossonero, non ci sarà. Si metterà a disposizione del tecnico Stefano Pioli soltanto a partire dai primi giorni del nuovo anno (3 gennaio 2020).

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, Pioli ha già cominciato a studiare come schierare il suo Milan alla ripresa delle ostilità in campionato, previste per lunedì 6 gennaio, ore 15:00, a ‘San Siro‘ contro la Sampdoria. Inizialmente, nel 4-3-3, Ibrahimovic dovrebbe giocare attaccante centrale del tridente al posto del polacco Krzysztof Piatek, appena 4 gol in 17 gare in questo campionato, di cui 3 su calcio di rigore.

Non è però da escludere, secondo il quotidiano torinese, che Pioli possa cambiare registro tattico e, di conseguenza, modulo del suo Milan per far giocare insieme, in coppia, il fuoriclasse scandinavo con il ‘Pistolero‘ dalle polveri bagnate. A livello tecnico è possibile che venga trovata un’intesa ed un’affinità tra i due, con Piatek che, con Ibrahimovic, verrebbe sgravato di tante responsabilità e, magari, giocando con la testa più libera, non è detto che non torni a segnare con regolarità.

Ma con quale sistema di gioco potrebbero coesistere, nel Milan, Ibrahimovic e Piatek? Nel 4-3-1-2, che porterebbe all’esclusione di Jesús Suso; nel 4-4-2, o anche in un modulo con la difesa a 3, che consentirebbe a Pioli di alzare Andrea Conti e Theo Hernández sulla linea dei centrocampisti. Qualora il tecnico non riuscisse nell’impresa, Piatek potrebbe anche essere ceduto: per ultime di mercato sul polacco, continua a leggere >>>

