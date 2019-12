Mancini: “Feci un provino per il Milan: ecco perché non diventai rossonero”

NEWS MILAN – Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, ha iniziato, da giovanissimo, la sua fulgida carriera da calciatore professionista con la maglia del Bologna. In un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Giornale‘ oggi in edicola, però, Mancini ha rivelato come sarebbe potuto finire al Milan.

“Fu una storia strana. I club mandavano in giro i talent scout. Una società di Jesi organizzò un provino per i ragazzi della zona. Il Milan inviò Luciano Tessari, l’uomo di fiducia di Nils Liedholm. Mi apprezzò, e il Milan spedì una richiesta per farmi arrivare a Milanello. Però indirizzò al Real Jesi, che aveva organizzato il provino. E non all’Aurora, la mia società. Nessuno ci disse niente. Qualche settimana più tardi andai a Bologna. Fu una grande occasione mancata. Era una squadra di vertice. Ed io ho vissuto la carriera in club, Bologna, Sampdoria, Lazio, non di vertice. Ma se le cose devono accadere, accadono”.

“A Genova ho avuto la fortuna di incontrare Paolo Mantovani: stare sotto di lui tanti anni è valso come vincere in club titolati. Solo chi lo ha conosciuto bene può dire quello che era”, ha concluso Mancini. Il quale, intanto, ha assistito con interesse ai sorteggi di Champions League di questa mattina: per scoprire le avversarie delle italiane, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android