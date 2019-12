Krunic favorito su Kessié nel nuovo Milan di Ibrahimovic

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha spiegato che, con il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, inevitabilmente verranno stravolte le gerarchie e modificati gli equilibri finora visti a Milanello. Con l’allenatore Stefano Pioli ed i dirigenti dell’area tecnica che saranno chiamati ad una serie di scelte importanti tra campo e calciomercato invernale.

A centrocampo, per esempio, la presenza catalizzatrice di Ibrahimovic richiama degli incursori, così come fu per Kevin-Prince Boateng o Antonio Nocerino nella sua prima esperienza in maglia rossonera. Quindi Rade Krunic potrebbe guadagnare posizioni su Franck Kessié perché il bosniaco, pur essendo meno dotato a livello muscolare, è più raffinato dal punto di vista tecnico. Kessié, a questo punto, rischia seriamente la cessione a gennaio: per le ultime sull’ivoriano, continua a leggere >>>

