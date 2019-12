Buffa: “Milan affascinante, Ibrahimovic di un altro pianeta. Su San Siro …”

NEWS MILAN – Federico Buffa, noto giornalista e tifoso del Milan, ha parlato del momento della squadra rossonera, questa mattina, ai microfoni del quotidiano free-press ‘Leggo‘ in edicola. Queste le dichiarazioni di Buffa:

“In questo Milan non c’è nessuno che meriterebbe un racconto. Andiamo male in questo periodo, anche se il Diavolo resta un club affascinante. Zlatan Ibrahimovic? Lui non è del Milan, è un cittadino del mondo: è di un altro pianeta. ‘San Siro‘ demolito? Non sarebbe una scelta congrua al mondo contemporaneo. La storia viene narrata in maniera scorretta. L’Arsenal, per fare il suo stadio, va a comprarsi il terreno. Noi in Italia, sia Juventus che Milan e Inter prendono un terreno del Comune con un leasing a 99 anni. Sono storie diverse. Se il terreno è del Comune, decide il Comune”.

Proprio sulla questione del nuovo stadio di Milano, e della possibile rifunzionalizzazione di ‘San Siro‘, c’è stato stamattina un incontro tra Milan, Inter ed Amministrazione comunale. Per scoprire com’è andata, continua a leggere >>>

