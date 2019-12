Milan, Bennacer pronto a giocare mezzala qualora arrivasse Matic

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha spiegato che, con il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, inevitabilmente verranno stravolte le gerarchie e modificati gli equilibri finora visti a Milanello. Con l’allenatore Stefano Pioli ed i dirigenti dell’area tecnica che saranno chiamati ad una serie di scelte importanti tra campo e calciomercato invernale.

Per quanto concerne il centrocampo, secondo la ‘rosea‘ Ismaël Bennacer ha il dinamismo giusto per continuare a governare la mediana, anche se l’eventuale arrivo di Nemanja Matic dal Manchester United innalzerebbe, sicuramente, il livello tecnico e di fisicità nel centrocampo di Pioli. Motivo per cui, qualora arrivasse il serbo dei ‘Red Devils‘, Bennacer potrebbe spostarsi nel ruolo di mezzala destra. E che fine farebbe Lucas Paquetá? È in procinto di cessione al PSG, ma … continua a leggere >>>

