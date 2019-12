Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 27 dicembre 2019 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano ovviamente il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A, con lo svedese che ha raggiunto l’accordo con il Milan di Maldini e Boban per sei mesi a 3,5 milioni di euro. L’attaccante sarà a Milano a inizio anno.

