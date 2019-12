Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 23 dicembre 2019 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la disfatta del Milan, che perde 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta. Gianluigi Donnarumma esce dal campo in lacrime. Nel taglio alto spazio al trionfo della Lazio, che vince in Supercoppa Italiana contro la Lazio.

