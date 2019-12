Ecco le prime pagine di oggi, domenica 22 dicembre 2019 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la Supercoppa Italiana che si giocherà quest’oggi tra Juventus e Lazio, e la vittoria in campionato dell’Inter contro il Genoa di Thiago Motta, che ha visto tra l’altro il primo gol in Serie A di Sebastiano Esposito. A tra poco per la rassegna stampa completa.

