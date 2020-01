Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 2 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano ovviamente lo sbarco di Zlatan Ibrahimovic in Italia: oggi sono in programma le visite mediche e la firma del contratto a Casa Milan. Spazio anche al mercato dell’Inter, che reagisce all’acquisto di Kulusevski da parte della Juventus.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA