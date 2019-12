Milan, niente rivoluzioni: proprietà e dirigenza si compattano

NEWS MILAN – L’umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta ha messo in discussione tutto e tutti, ma secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, le cose non stanno esattamente così. Certo, la proprietà è delusa per i risultati deficitari, ma non c’è nessuna frattura con Maldini, Boban e Gazidis.

L’unico modo per uscire da questa situazione è restare uniti. Non sono previste dimissioni, licenziamenti o cose di altro genere, almeno fino al termine della stagione. Al termine del campionato verrà fatto un bilancio tra le parti e verranno analizzate le eventuali responsabilità di ciascuno, ma al momento Ivan Gazidis resta al comando, con Paolo Maldini responsabile dell’area tecnica supportato da Boban e Massara.

Insomma la società non vuole mollare, nonostante i pessimi risultati: ora l’unica cosa importante è quella di raddrizzare una stagione che comunque può regalare ancora qualche soddisfazione, visto che mancano ancora tante partite al termine. La dirigenza, compatibilmente con i problemi con l’Uefa, cercherà di rafforzare la squadra: l’obiettivo numero uno è Zlatan Ibrahimovic, che nelle ultime ore sembra esserci avvicinato al Milan. A tal proposito, ecco quanto potrebbe allenarsi a Milanello, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android