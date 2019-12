Milan, il sogno di Elliott è svanito: la gioventù non può bastare

NEWS MILAN – E’ probabilmente uno dei momenti più complicati della storia del Milan. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la sconfitta contro questa Atalanta ci può stare, ma che che i bergamaschi vincano addirittura 5 a 0 è davvero sorprendente. La storia del club rossonero è stata calpestata, ma la sensazione è che sarà sempre più difficile tornare quelli di un tempo.

Sotto la lente di ingrandimento non può che esserci la gestione Elliott. Il fondo americano ha preso in mano la società il 21 luglio del 2018, con la garanzia di riportare il Milan ai fasti di un tempo. E’ stato nominato Ivan Gazidis come amministratore delegato, che aveva un curriculum di tutto rispetto e che era un’ulteriore garanzia sulla voglia di tornare in alto, così come ovviamente l’arrivo di Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

Eppure questo 2019 è stato disastroso, con il Milan che non può essere definito neanche una squadra. Certo, è impossibile fare paragoni con i vari Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko, ma qualcosa di meglio era lecito attendersi. L’idea da parte di Elliott era quella di costruire una squadra giovane e di prospettiva, ma il progetto è fallito, in quanto servono anche e soprattutto giocatori di esperienza e personalità che possano esaltare gli altri. E’ vero, non si possono fare follie per il Fair Play Finanzario, ma tre giovani brocchi (e nel Milan ce ne sono anche di più) costano quanto un anziano che può ancora dare un valido contributo. Insomma, è un momento difficile per il club e per la proprietà, che ora deve dare risposte concrete: non servono solo dichiarazioni, ma idee e pure soldi, altrimenti si vedranno altre figuracce come quella di ieri a Bergamo. Intanto tornano alla ribalta le voci su una possibile cessione della società rossonera. Gli aggiornamenti, continua a leggere >>>

