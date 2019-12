Galliani: “Ibrahimovic non voleva andarsene dal Milan”

CALCIOMERCATO MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha svelato un piccolo retroscena legato a Zlatan Ibrahimovic, che nel 2012 ha dovuto lasciare a malincuore il club rossonero.

"Ibrahimovic non voleva assolutamente andarsene. Fu ceduto per questioni di bilancio. Ha sempre deciso lui il proprio destino, tranne che in quell'occasione. Dopo l'arrivo al Psg per un po' di tempo è rimasto in silenzio. Ma qualche tempo dopo fece un'intervista in cui parlò benissimo di me e del nostro rapporto. Raccontò che alla vittoria del campionato entrai nello spogliatoio per scucire lo scudetto dalla maglia dell'Inter e darlo a loro: "Adesso questo è nostro". Zlatan fu colpito, è uno dei tanti episodi che ci legano".

