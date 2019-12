Cessione Milan – Arnault non smentisce le voci: ci sarà del vero?

ULTIME NEWS MILAN – Un momento complicato quello che sta vivendo il Milan dopo la batosta subita dall’Atalanta per 5-0. Una sconfitta che i rossoneri non si aspettavano e che ridimensiona quanto fatto di buono finora. Oltre alle questione campo tiene banco anche quella societaria, con Bernard Arnault, multimilionario proprietario di Louis Vuitton, che sarebbe interessato ad acquisire il club. Le voci non trovano grandi conferme ma, come riporta ‘La Repubblica’, non vengono smentite dal francese. Tutto ciò fa pensare che qualcosa di vero possa esserci. Intanto il Milan chiede maggiore attenzione per le vicende extra-calcistiche a Calabria e Leao, continua a leggere >>>

