Calciomercato Milan – Via Rebic, ma André Silva resterà all’Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN – Con tutta probabilità, durante la sessione invernale di calciomercato, il Milan rispedirà Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, all’Eintracht Francoforte, da dove era arrivato, agli inizi di settembre, nell’ambito di uno scambio biennale di prestiti con il centravanti portoghese André Silva, classe 1995.

A questo proposito, come evidenziato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nonostante il ritorno di Rebic a Francoforte il lusitano André Silva, autore di 3 gol ed un assist in 16 presenze con le ‘Aquile‘ di Adolf Hütter tra Bundesliga (10 partite), Europa League (5) e Coppa di Germania (una), resterà all’Eintracht come da accordi contrattuali.

Il Milan, intanto, è pronto a cedere anche un altro attaccante: per i dettagli di quest’imminente partenza, continua a leggere >>>

