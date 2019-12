Calciomercato Milan – ‘Vecchio’ Ibrahimovic: un ritorno da numero 1

CALCIOMERCATO MILAN – Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan sta creando un clima di grande eccitazione e di estrema curiosità. Lo svedese viene considerato un autentico ‘marziano’ dalle parti di ‘Casa Milan‘, con la dirigenza che spera di riportare in orbita una squadra malinconica e, al momento, perdente.

L’arrivo di Ibrahimovic per la sua seconda esperienza rossonera, ha sottolineato il quotidiano capitolino, sarà memorabile: coinciderà con l’inizio del secondo ventennio del terzo secolo. Una data di sbarco a Milano memorabile (1° gennaio 2020), che farà da prologo ad un’agenda fittissima di impegni. Il giorno successivo, 2 gennaio 2020, Ibrahimovic sosterrà le visite mediche e poi si recherà a Milanello per conoscere il tecnico Stefano Pioli ed i suoi nuovi compagni di squadra.

Ibrahimovic, tornato a Milano anche per volere della compagna Helena e perché innamorato della città, il 3 gennaio 2020 inizierà ad allenarsi agli ordini di Pioli dopo oltre due mesi di vacanza più o meno forzata. In questo periodo, però, di stacco tra la conclusione della MLS statunitense (ottobre 2019) e l’inizio della sua avventura con il Milan, Ibrahimovic, come suo solito, si è allenato da solo e si è tenuto in forma.

Il suo debutto mediatico potrebbe avvenire, a ‘Casa Milan‘, nella stessa giornata: quello agonistico, al contrario, potrebbe arrivare il prossimo 15 gennaio, quando, a ‘San Siro‘, si disputerà Milan-Spal di Coppa Italia. Il 6 gennaio, contro la Sampdoria, in campionato, potrebbe andare anche in panchina, ma, di sicuro, sarà allo stadio per l’ovazione dei suoi sostenitori, che lo aspettano a braccia aperte come il Salvatore della Patria rossonera.

Quale numero di maglia indosserà? Per ora è presto capirlo: quelli indossati in carriera, finora, sono tutti occupati e, a meno che non venga ceduto qualcuno di questi giocatori nei primissimi giorni del calciomercato invernale, Ibrahimovic dovrà optare per un’altra casacca. Un boom mediatico e commerciale potrebbe derivare dalla scelta del numero 1, perfetta sintesi del suo immenso ego. Ma ecco, in questa gallery, tutti i numeri di maglia indossati da Ibrahimovic in carriera! Continua a leggere >>>

