Calciomercato Milan – Todibo, si lavora all’intesa con il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, continua il pressing del Milan per Jean-Clair Todibo. La trattativa con il Barcellona, prosegue, ma va trovato l’accordo sulla formula d’acquisto: il prestito con obbligo di riscatto sembra essere la soluzione più probabile, ma bisogna comunque discutere sulla cifra, visto che il francese viene considerato un potenziale campione.

Ricordiamo che Todibo ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, con il Barcellona che vuole almeno 25 milioni per lasciarlo andare. Stando alle ultime indiscrezioni si starebbe discutendo anche sul diritto di riacquisto che il Barcellona vorrebbe garantirsi: in questo modo i blaugrana sarebbero certi di potersi prendere il diciannovenne in caso di esplosione, mentre il Milan vorrebbe dare una semplice priorità in caso di futura cessione.

Nella giornata di ieri, però, ha parlato Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non sto pensando ai rinforzi nel mercato invernale. Cessioni? Conto su quelli che ho, non mi aspetto alcuna modifica. In realtà Todibo sembra comunque destinato a partire, visto l’interesse del Milan e del Manchester United, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni. Maldini e Boban restano comunque in vantaggio. Si cerca intanto anche un centrocampista: ecco il nome in pole position, continua a leggere >>>

