Calciomercato Milan – Todibo, ecco la richiesta del Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, prosegue la trattativa tra Milan e il Barcellona per Jean-Clair Todibo: il difensore ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, con il Barcellona che vuole almeno 25 milioni per lasciarlo andare.

Stando alle ultime indiscrezioni si starebbe però discutendo anche sul diritto di riacquisto che il Barcellona vorrebbe garantirsi: in questo modo i blaugrana sarebbero certi di potersi prendere il diciannovenne in caso di esplosione, mentre il Milan vorrebbe dare una semplice priorità in caso di futura cessione. Intanto ecco la vera alternativa a Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

