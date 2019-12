Calciomercato Milan – Smentita la trattativa per Elneny

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri il papà di Mohamed Elneny, centrocampista egiziano classe 1992 di proprietà dell’Arsenal ma in prestito, in questa stagione, al Besiktas, ha rivelato l’esistenza di una trattativa, in fase avanzata, per portare il figlio al Milan nel corso dell’imminente sessione invernale di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘Il Giornale‘ in edicola questa mattina, però, tale pista è stata smentita da fonti molto vicine alla società. Nonostante le parole (di speranza?) di papà Elneny, quindi, il calciatore nordafricano non vestirà la maglia rossonera a gennaio. Al contrario, il Diavolo pensa sempre ad un top player in Premier League … continua a leggere >>>

