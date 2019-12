Milan, Sconcerti: “Paqueta? Non si può darlo via a soli 22 anni”

CALCIOMERCATO MILAN – Ecco le parole di Mario Sconcerti, affidate al ‘Corriere della Sera’, sulla possibile cessione di Lucas Paqueta al Psg: “Leggo cose strane. Non si può dare via Paquetà a 22 anni. Si può far giocare meno, ma non cancellarlo. Che Leonardo voglia adesso pagarlo meno di quanto lo pagò un anno fa è normale. Sarebbe normale anche spiegasse tutta l’operazione. È stato un danno serio. Petagna è un buon giocatore, ma segna meno di Piatek. Non sta nemmeno molto in area. Gira, partecipa al gioco, ha bisogno di una punta accanto. Anche qui il vero nome possibile da affiancare a Ibra sarebbe Mertens”. Intanto c’è l’offerta di un club inglese per Ricardo Rodriguez: ecco la risposta del Milan, continua a leggere >>>

