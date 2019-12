Calciomercato Milan – Sacrificabili anche Kessié e Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il centrocampista ivoriano Franck Kessié, classe 1996, e l’esterno offensivo spagnolo Samu Castillejo, classe 1995, possono essere inseriti nel novero dei calciatori che, a gennaio, possono essere sacrificati dal Milan per fare cassa e, dunque, finanziare delle operazioni in entrata. Kessié e Castillejo, però, non sono gli unici che potrebbero andare via da Milano: per le ultime, continua a leggere >>>

