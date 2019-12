Calciomercato Milan – Retroscena Aleñá: Maldini aveva chiamato il padre

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio Carles Aleñá, classe 1998, prodotto della ‘cantera‘ del Barcellona, si è trasferito ufficialmente al Betis con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2020.

Aleñá, centrocampista mancino di enormi qualità, è stato seguito, per tanto tempo, anche dal Milan. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, a questo proposito, ha rivelato un retroscena di calciomercato molto interessante.

Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha infatti telefonato personalmente al padre di Aleñá per convincere il ragazzo ad accettare la destinazione Milan già a gennaio: il calciatore, però, ha preferito continuare a crescere in un torneo che conosce bene come la Liga spagnola.

A quel punto, quindi, il Milan si è visto costretto ad andare su altri calciatori. E sempre dalla Liga, ironia della sorte, potrebbe arrivare il nuovo centrocampista per il Diavolo: continua a leggere >>>

