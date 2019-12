Calciomercato Milan – Rebic primo nome sulla lista delle cessioni

CALCIOMERCATO MILAN – Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, in questa prima parte di stagione nel Milan ha giocato poco (appena 177′ diluiti in 7 presenze in Serie A) e, soprattutto, ha offerto un rendimento non soddisfacente. Ecco perché, come riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il suo è il primo nome sulla lista delle cessioni del club rossonero nell’imminente sessione invernale di calciomercato.

Rebic spinge per tornare all’Eintracht Francoforte, in Bundesliga, nella squadra dove, nelle ultime tre annate, si era distinto. Il Milan non si opporrà al suo ritorno in Germania e, pertanto, si va verso l’interruzione del prestito di Rebic in rossonero. Dovrebbe, contestualmente, restare invece alla corte delle ‘Aquile‘ di Adolf Hütter il centravanti André Silva, portoghese, classe 1995, che si era trasferito a Francoforte in prestito proprio nell’operazione di scambio con Rebic.

Per l’attacco, intanto, il Milan ha già piazzato il colpo Zlatan Ibrahimovic. Ma come cambierà, con lo svedese, la squadra di Stefano Pioli? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

