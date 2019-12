Calciomercato Milan – Rebic, l’agente lavora per il ritorno all’Eintracht

CALCIOMERCATO MILAN – Con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, l’addio di Ante Rebic è sempre più probabile. Gli spazi del croato erano già parecchio ridotti, figuriamoci ora con l’arrivo del campione svedese in attacco: come viene riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’agente del calciatore sta lavorando per il ritorno all’Eintracht Francoforte.

La scelta di Rebic di tornare in Bundesliga è praticamente obbligata, visto che, avendo indossato già due maglie nel corso della stagione, può trasferirsi appunto solamente all’Eintracht. In uscita anche Fabio Borini, così come annunciato qualche giorno fa dal suo agente. Intanto sembra essere vicina anche la cessione di un centrocampista, continua a leggere >>>

