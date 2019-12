Calciomercato Milan – Proposti Alderete e Balbuena per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, come noto, è alla ricerca di difensori centrali sul mercato di gennaio visto l’infortunio che terrà fermo ai box, a lungo, il brasiliano Léo Duarte.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, due giorni fa, a ‘Casa Milan‘, si è rivisto Augusto Paraja, agente dell’ex difensore del Milan, il paraguaiano Gustavo Gómez, oggi al Palmeiras.

Motivo della visita, un incontro di mercato: Paraja, infatti, avrebbe proposto al club di Via Aldo Rossi due centrali, entrambi paraguaiani, come rinforzi per l’imminente sessione invernale di calciomercato.

Uno è Omar Alderete, classe 1996, di proprietà del Basilea: ex Huracán, è sotto contratto con il club elvetico fino al 30 giugno 2023. L’altro, invece, è un po’ più esperto: si tratta di Fabián Balbuena, classe 1991, di proprietà del West Ham.

In Inghilterra, quest’ultimo, è arrivato nel 2018 dai brasiliani del Corinthians: è sotto contratto con gli ‘Hammers‘ fino al 30 giugno 2021. Intanto, però, emergono novità sul principale obiettivo del Milan, il francese Jean-Clair Todibo: continua a leggere >>>

