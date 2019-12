Calciomercato Milan – Paqueta verso il PSG. Ma serve un’offerta convincente

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola ha spiegato che, con il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, inevitabilmente verranno stravolte le gerarchie e modificati gli equilibri finora visti a Milanello. Con l’allenatore Stefano Pioli ed i dirigenti dell’area tecnica che saranno chiamati ad una serie di scelte importanti tra campo e calciomercato invernale.

Calda, per esempio, per la ‘rosea‘, potrebbe presto diventare la pista che spinge Lucas Paqueta verso il PSG di Leonardo: il brasiliano è finito ai margini del progetto tecnico di Pioli e, qualora i francesi si presentassero con una proposta convincente, si potrebbe parlare di una sua cessione. La prima offerta dei Campioni di Francia in carica per Paqueta, però, non ha scaldato particolarmente la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Per scoprire perché, continua a leggere >>>

