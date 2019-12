Calciomercato Milan – Non basta Ibrahimovic, serve un Matic in mezzo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan, dopo il terremoto di Bergamo, ha deciso di accelerare per Zlatan Ibrahimovic, a testimonianza di come la società voglia rinforzare la squadra. In arrivo anche Todibo, ma questi due eventuali acquisti non bastano per risollevare una stagione molto complicata.

Uno come Matic, ad esempio sarebbe fondamentale per aumentare la qualità, la personalità e lo spessore centrocampo rossonero. Il Milan ha bisogno di personalità, cosa che manca in questo momento come ha testimoniato il 5-0 dell’Atalanta, e dunque l’innesto del serbo, insieme a Ibrahimovic, potrebbe portare a benefici immediati. Intanto sempre più probabile la cessione di un calciatore rossonero, continua a leggere >>>

