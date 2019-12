Calciomercato Milan – Matic, sul serbo anche l’Atletico Madrid

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha avviato i primi contatti con il Manchester United per Nemanja Matic.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno, e dunque l’esborso economico sarebbe minimo per la società rossonera. La trattativa in ogni caso non è facile, visto che sul serbo c’è da registrare l’interesse anche da parte dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. Decisiva come sempre la volontà del calciatore, che comunque dovrebbe lasciare l’Inghilterra. Intanto è stata individuata l’alternativa a Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android