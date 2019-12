Calciomercato Milan – La richiesta di Boban e Maldini ad Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic sarebbe combattuto tra i dubbi di non farcela, dal punto di vista fisico, a giocare ancora ad alti livelli e, per quello, valuterebbe l’ipotesi del ritiro, e la tentazione di tornare al Milan per esserne di nuovo Re.

Per il quotidiano generalista, il Chief Football Officer Zvonimir Boban ed il direttore tecnico Paolo Maldini, dirigenti del Milan che si stanno occupando della trattativa, lo hanno a più riprese rassicurato spiegandogli che da lui, più che un miracolo tecnico, si aspettano un supporto morale e di leadership.

Il Milan, intanto, pensa anche a come poter rinforzare la propria difesa durante la sessione invernale di calciomercato. Avanti tutta su Jean-Clair Todibo del Barcellona: per le ultime sul francese, continua a leggere >>>

