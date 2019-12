Calciomercato Milan – Kessie, il suo addio non è più così scontato

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un periodo difficile, culminato con l’esclusione dai convocati in Juventus-Milan, Franck Kessie è ritornato ad essere un titolarissimo della squadra di Stefano Pioli. La sua partenza dunque, che sembrava essere scontata, adesso non lo è più, anzi. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’ il Milan ha intenzione di piazzare un colpo anche a centrocampo, che però dipende dall’eventuale cessione dell’ivoriano. Situazione che segue aggiornamenti. Intanto sfuma Mario Mandzukic, vicinissimo alla cessione in Qatar: continua a leggere >>>

