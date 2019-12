Calciomercato Milan – Jovic è la prima alternativa a Ibrahimovic

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene sottolineato da Tuttosport, il Milan continua ad aspettare la risposta di Zlatan Ibrahimovic, con il centravanti che sta valutando seriamente se è il caso di rimettersi nuovamente in gioco, visto che è ormai fermo da ottobre.

A questo punto la vera alternativa allo svedese è Luka Jovic del Real Madrid. L’attaccante è gestito da Fali Ramadani, lo stesso procuratore di Ante Rebic. Molto difficile invece che possa arrivare Erling Braut Haaland: sono troppi i club interessati a lui, e il Milan non può permettersi in questo momento di spendere grandi cifre. Intanto si cerca l’intesa con il Barcellona per Todibo, continua a leggere >>>

