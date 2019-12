Calciomercato Milan – Il Napoli sfida i rossoneri per Dani Olmo

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver messo in cassaforte Zlatan Ibrahimovic, il Milan continua a guardarsi intorno per sistemare il reparto avanzato. Dopo lo svedese, sulla lista di Zvonimir Boban c’è il nome di Dani Olmo, trequartista della Dinamo Zagabria con caratteristiche offensive, seguito da tempo dai rossoneri. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Da quanto trapela, sulle tracce del classe 1998 c’è anche il Napoli, al lavoro per trovare un sostituto di Fabian Ruiz che non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Più defilati invece i due club di Manchester. Nell’edizione di ieri, “Il Mattino” lancia la bomba di mercato: “Attenzione al colpo ad effetto perché c’è anche il Napoli su Dani Olmo, il gioiellino spagnolo 21enne che nel 2016 lasciò il settore giovanile del Barcellona per andare alla Dinamo Zagabria. Il club croato ha la fila per questo trequartista che può giocare anche sulle fasce“.

Intanto in attacco il Milan deve fare i conti con gli esuberi. Oltre Fabio Borini, anche Krzysztof Piatek potrebbe partire, continua a leggere >>>

