Calciomercato Milan – Ibrahimovic, quale sarà il numero di maglia?

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da La Repubblica, c’è grande attesa tra i tifosi del Milan per il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe sbarcare in Italia il 2 gennaio (o l’1 sera).

C’è anche molta curiosità nel capire quale numero indosserà Ibrahimovic in questa sua seconda esperienza rossonera. Secondo il quotidiano il 21 resta il favorito, ma attenzione anche all’11 (la cessione di Borini sembra essere molto vicina) e l’1. Intanto sta per tornare in Italia un grande cuore rossonero, continua a leggere >>>

