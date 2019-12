Ibrahimovic, la gara contro l’Atalanta ha stimolato il suo orgoglio

CALCIOMERCATO MILAN – Può essere trovato qualcosa di positivo nella disfatta di Bergamo del Milan contro l’Atalanta? Forse sì. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’umiliante sconfitta contro i nerazzurri non ha scoraggiato, anzi, ha rinnovato l’orgoglio di Zlatan Ibrahimovic, che vuole risollevare il club rossonero dopo anni difficili.

Ancora una volta il campione svedese dimostra tutta la sua personalità, avendo accettato di mettersi in gioco in una situazione difficile, forse anche più difficile di quella preventivata da Zlatan, anche se ovviamente il Milan conserva sempre il suo fascino. Intanto Arnault presenta la sua offerta a Elliott per acquistare il Milan, continua a leggere >>>

