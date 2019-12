CALCIOMERCATO MILAN – Come viene da Tuttosport, hanno fatto rumore le lacrime di Calciomercato Milan – Donnarumma, probabile la sua cessione al termine della gara contro l’Atalanta.

Il portiere doveva essere il pilastro della rinascita rossonera, ma stando a quando scritto dal quotidiano torinese, sarà uno dei primi a essere ceduto.Donnarumma, infatti, ama il Milan, ma non ha senso rimanere in una squadra che sta facendo malissimo e che gli impedisce di giocare in palcoscenici più importanti come ad esempio la Champions League. Intanto Elliott deve prendere una decisione, continua a leggere >>>

