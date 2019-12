Calciomercato Milan – Donnarumma freddo sul rinnovo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nell’ultima giornata di campionato, il Milan ha dovuto subire una sonora lezione da parte dell’Atalanta, vittoriosa sui rossoneri per 5-0. Un’umiliazione totale per i tifosi del Diavolo, ma anche per Gianluigi Donnarumma, portiere e tifoso rossonero fin da bambino. A pochi minuti dal fischio finale infatti, Donnarumma è scoppiato in lacrime e non ha saputo reggere il dispiacere per una partita troppo brutta per essere vera. Il classe 1999 sta dimostrando, partita dopo partita, di essere l’unico vero fuoriclasse di un Milan che non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Una squadra che, viste le sue enormi potenzialità, potrebbe stargli stretta e che potrebbe rimanere casa sua ancora per poco.

‘Il Corriere dello Sport’ ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il suo futuro. Donnarumma ha il contratto in scadenza nel 2021 e il Milan sa che non c’è tempo da perdere per avanzare una proposta di rinnovo. La prima offerta rossonera sarebbe stata quella di un ritocco di un milione di euro ad un contratto già molto oneroso per un ragazzo di soli 20 anni (6 milioni di euro annui). Proposta che sarebbe già stata rispedita al mittente, anche perché il portiere della Nazionale starebbe pensando anche alla possibilità di cambiare aria. Gli estimatori non mancano: oltre al Psg che ci ha provato già in estate, rimane vigile anche la Juventus.

Una situazione tutt’altro che favorevole che tiene il Milan sulle spine. In caso di mancato rinnovo nei prossimi mesi, lo scenario sarà quello di svendere Donnarumma a giugno, per evitare di perderlo a parametro zero l’anno successivo. Per questo il Milan tenterà di insistere per trovare l’intesa sul rinnovo al più presto. Intanto Donnarumma ha ricevuto un premio speciale nei giorni scorsi, continua a leggere >>>

