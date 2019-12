Calciomercato Milan – Difesa: i rossoneri monitorano anche Fofana

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, qualora naufragasse la trattativa tra Milan e Barcellona per il trasferimento del difensore centrale francese Jean-Clair Todibo, classe 1999, in maglia rossonera, il club di Via Aldo Rossi avrebbe già pronta un’alternativa.

La dirigenza, infatti, starebbe monitorando anche Wesley Fofana, classe 2000, anch’egli francese (di Marsiglia), ma con origini maliane, che, in questa stagione, ha già disputato 11 gare (944′ all’attivo) tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia con la maglia del Saint-Etienne, realizzando anche una rete.

Fofana è sotto contratto con ‘Les Verts‘ fino al 30 giugno 2021 ed è abile a giocare, oltre che da centrale, anche da terzino destro. La sua valutazione, secondo il popolare sito web ‘transfermarkt.it‘, si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Intanto, via social, Zlatan Ibrahimovic ha praticamente annunciato il suo ritorno in rossonero! Per il post dello svedese, continua a leggere >>>

