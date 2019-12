Capello: “Con Ibrahimovic il Milan potrà arrivare molto in alto”

CALCIOMERCATO MILAN – Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Parlando del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, che Capello aveva già allenato, da giovane, alla Juventus, il tecnico friulano ha sottolineato: “Dove potrà arrivare il Milan con Ibrahimovic? In alto, molto in alto. Ora non ho la sfera di cristallo e non so dire se riuscirà a centrare la qualificazione in Europa League. I 14 punti di ritardo dalla Roma, quarta, potrebbero non significare nulla. O quasi. Ma il vero problema non è quello. La realtà è che le prime quattro della classifica di Serie A sono forti. Molto forti. E viaggiano a ritmi molto elevati”. Per le dichiarazioni integrali di Capello sullo svedese, continua a leggere >>>

