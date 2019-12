Calciomercato Milan – Caldara, l’Atalanta non molla la presa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, continua il pressing dell’Atalanta per Mattia Caldara.

Il difensore del Milan sarebbe un profilo ben voluto da Gian Piero Gasperini, che l’ha lanciato in Serie A, ma il vero ostacolo è quello relativo all’ingaggio: l’ex Juventus, infatti, guadagna 3 milioni di euro e il cartellino a bilancio del Milan per circa 25 milioni di valore residuo. Insomma, trattativa complicata, ma i nerazzurri non mollano, anche perchè c’è stato da sostituire Kjaer, che non rientra nei piani dell’allenatore. Intanto potrebbe andare via anche un altro calciatore del Milan, continua a leggere >>>

