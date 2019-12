Calciomercato Milan – Borini, il Genoa è molto interessato all’attaccante

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Secolo XIX, il Genoa sarebbe molto interessato a Fabio Borini, attaccante in uscita dal Milan. L’ex Roma, infatti, è in scadenza di contratto a giugno, ma probabilmente lascerà il club rossonero, così come dichiarato qualche giorno fa dal suo procuratore, Roberto De Fanti. I rossoblù sono in pole position, ma sono tanti i club interessati a Borini. Intanto Kessie è finito nel mirino dei tifosi. Ecco perchè, continua a leggere >>>

