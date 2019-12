Calciomercato – Messi tratta il rinnovo di contratto con il Barcellona

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Lionel Messi, classe 1987, stella argentina del Barcellona. La ‘Pulce‘, infatti, fresco della conquista del suo sesto Pallone d’Oro, è sotto contratto con il club catalano fino al 30 giugno 2021, ma, nel suo accordo, è presente una clausola rescissoria che gli consentirebbe di liberarsi a parametro zero al termine dell’attuale stagione.

Ecco, dunque, che il Barça, solertemente, ha preso contatti con Jorge Messi, padre ed agente del numero 10 blaugrana, per estendere il contratto dell’idolo del ‘Camp Nou‘ fino al 30 giugno 2023. Lo stipendio? Si parla di 50 milioni di euro netti l’anno, per un totale di 400 milioni di euro lordi complessivi, cifra che, più o meno, rispecchia l’attuale ingaggio percepito da Messi per via dell’ultimo rinnovo contrattuale stipulato nel 2017. Un suo ex compagno al Barcellona, Zlatan Ibrahimovic, è intanto combattuto sul proprio futuro: continua a leggere >>>

