Calciomercato Juventus – De Sciglio, il Psg ci prova per gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto viene scritto dal Corriere dello Sport, il Psg sarebbe molto interessato a Mattia De Sciglio, terzino della Juventus. L’ex rossonero è in realtà nel mirino di Leonardo già da diverso tempo, ma la situazione a gennaio potrebbe subire un’accelerata, visto che Meunier non sembra avere intenzione di rinnovare il suo contratto con i parigini, in scadenza nel 2020. Vedremo cosa deciderà di fare la società bianconera e lo stesso De Sciglio, che potrebbe dunque lasciare la Serie A. Intanto un grande ex rossonero ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

