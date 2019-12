Calciomercato Inter – Vidal, continua la trattativa con il Barcellona

CALCIOMERCATO INTER – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sta cercando di mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, cioè quella di rinforzare la squadra nel mercato di gennaio. Il nome caldo è quello di Arturo Vidal, che sembrerebbe essere in rottura con il tecnico Valverde.

Il Barcellona per lasciar partire il cileno chiede 20 milioni di euro, che potrebbero essere pagati anche con un prestito con obbligo di riscatto. L’Inter spera in aiuto da parte da Vidal, in modo da ottenere un prestito secco o comunque la possibilità di strappare un prezzo più vantaggioso. Sempre a proposito di Barcellona, ecco la richiesta al Milan per Todibo, continua a leggere >>>

