Calciomercato Fiorentina – I viola fanno sul serio per Cutrone: il punto

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Patrick Cutrone è sempre più ai margini del progetto Wolverhampton. L’attaccante ex Milan, infatti, non è andato neanche in panchina nella sconfitta dei suoi contro il Liverpool. Al suo posto, era stato convocato, da mister Nuno Espirito Santo, Matt Doherty, rimasto anch’egli a guardare dalla panchina tutta la partita.

Da qualche giorno stanno prendendo campo le voci di un interessamento della Fiorentina sul giovane attaccante. Cutrone piace perché oltre a poter essere una risorsa in più per il presente, può anche far parte del progetto futuro. Si lavora quindi sulla formula del trasferimento.

Prestito con o senza obbligo di riscatto per la Fiorentina? Joe Barone e Daniele Pradè potrebbero accettare anche l’obbligo di riscatto, a patto che il costo complessivo del cartellino dell’ex attaccante del Milan non superi i 15 milioni di euro. Dopo aver chiuso per Zlatan Ibrahimovic, intanto, il Milan resta vigile in attacco. Il nuovo nome è quello di un ex: per le ultime, continua a leggere >>>

