Calciomercato Fiorentina – Cutrone prima alternativa a Kalinic

CALCIOMERCATO FIORENTINA – Possibile ritorno in Serie A per Patrick Cutrone. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Nazione, la Fiorentina sarebbe interessata all’ex centravanti del Milan come alternativa a Nikola Kalinic, anche lui ex rossonero. Cutrone non sta trovando grande spazio e Wolverhampton, e dunque potrebbe decidere di tornare in Italia per esprimersi al meglio. Intanto si allontana un obiettivo di mercato del Milan, continua a leggere >>>

