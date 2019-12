Atalanta-Milan, la panchina di Pioli non è a rischio

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli non rischia la panchina anche dopo l’umiliante sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

Con l’allenatore al comando, infatti, il Milan è migliorato sotto tutti i punti di vista rispetto alla gestione di Giampaolo, anche se ovviamente la sconfitta di ieri è inaccettabile. Il problema in ogni caso in questo momento non è certamente Pioli, visto i tanti allenatori che si sono succeduti in questi anni sulla panchina rossonera. Intanto ecco quando arriverà la risposta di Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android